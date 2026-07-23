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Путин обсудил с Совбезом выпуск комплектующих для серийного производства вооружения

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы выпуска комплектующих и материалов, необходимых для серийного производства вооружения, военной и спецтехники.

"Как известно, Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырьё для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал он в начале совещания.

"Как всегда бывает, с такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь. Об этом сегодня и поговорим", - добавил Путин.

После этого он передал слово главе Минпромторга Антону Алиханову.

Владимир Путин Совбез
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Путин обсудил с Совбезом выпуск комплектующих для серийного производства вооружения

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