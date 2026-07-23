Пострадавший от атаки ВСУ в Энергодаре мужчина скончался в больнице

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Энергодаре умер от ранений мужчина, пострадавший утром в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в четверг.

"Мужчина, получивший сегодня крайне тяжелые ранения в результате атаки БПЛА (...), скончался в медико-санитарной части", - написал Пухов в своем канале в Max.

Ранее он сообщал, что утром ВСУ атаковали рынок в Энергодаре, где ранения получили две женщины около 60 лет, и магазин, где пострадали мужчина около 30 лет и женщина около 60 лет. Всех четырех пострадавших госпитализировали в медсанчасть.