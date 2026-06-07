Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник святому равноапостольному князю Владимиру на площади перед Кафедральным собором Христа Спасителя в Калининграде, сообщает пресс-служба областного правительства в воскресенье.

"На Соборной площади 7 июня состоялась церемония освящения нового памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Чин освящения совершил патриарх Кирилл после Божественной литургии. В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных", - говорится в сообщении.

Церемонию приурочили к 80-летию образования Калининградской области, предстоятель подчеркнул особое значение юбилея региона для всей страны. "Юбилей Калининградской области - это важное событие для всей нашей страны, само образование этой области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа", - цитирует пресс-служба патриарха.

По данным пресс-службы, монумент, ставший подарком патриарха Кирилла жителям региона в честь 80-летия области, изготовлен из бронзы. Высота фигуры князя составляет 8,7 м, гранитного постамента - 2,8 м.

Автором скульптуры является член Союза архитекторов России Кирилл Чижов.