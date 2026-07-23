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В пригороде Воронежа при падении БПЛА на пожаре погиб трехлетний мальчик

Ранены еще три человека, над областью нейтрализовали 36 БПЛА, угроза атаки сохраняется

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В пригороде Воронежа после падения БПЛА на жилой дом погиб трехлетний мальчик, его родители ранены, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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"В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести", - написал Гусев.

В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек, госпитализация ему не потребовалась. В округе повреждена крыша склада одного из маркетплейсов и фасад другого склада, следует из сообщения. В девяти частных домах повреждено остекление, кровля и хозпостройки.

"В 15 квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей", - добавил он.

Еще в двух районах повреждены кровля, окна и фасад двух частных домовладений.

Всего по данным губернатора, ПВО нейтрализовала за ночь над Воронежем и шестью районами области 36 беспилотников. Угроза атаки БПЛА сохраняется для всей территории Воронежской области добавил он.

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