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Воронежский губернатор сообщил о повреждении складов маркетплейса при атаке БПЛА

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Кровля и фасад складов маркетплейса повреждены при атаке БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Названия маркетплейса он не уточнил.

"Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Он отметил, что всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью районами области были обнаружены и уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов.


Александр Гусев Воронежская область
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