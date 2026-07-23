Обломки БПЛА обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В результате отражения атаки ВСУ на Тульскую область на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены фрагменты беспилотника, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"В настоящее время организовано реагирование оперативных служб", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Позже Миляев сообщил, что элемент беспилотника, обнаруженный на балконе, обезврежен специалистами и изъят для дальнейшего уничтожения.

"Пострадавших нет. Ранее эвакуированные жильцы дома вернулись в свои квартиры", - добавил губернатор.

В небе над Тульской областью были уничтожены пять украинских БПЛА, пострадавших нет.