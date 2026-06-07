Мужчина пострадал при атаке БПЛА по автовокзалу в курском селе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника по остановке автовокзала в Рыльском районе, в результате которой пострадал мирный житель.

"В результате атаки БПЛА по остановке около автовокзала в селе Ивановское Рыльского района пострадал местный житель. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана височной области", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

После оказания первой помощи пострадавшего госпитализируют в больницу в Курске, добавил Хинштейн.

При ударе повреждён грузовой автомобиль.