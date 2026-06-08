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Несколько землетрясений магнитудой до 5,8 зарегистрированы возле Северных Курил

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Четыре землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,8 зафиксировали сейсмологи в ночь на понедельник в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано минувшей ночью в Тихом океане с эпицентром в 159 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 42 км под морским дном, рассказал собеседник агентства.

По его словам, в течение десяти минут произошли еще два землетрясения магнитудой 5,4 и 5,3 в том же районе, но с очагом на глубине 26 и 30 км. Спустя два часа там же зафиксировали четвертый подземный толчок магнитудой 5,7, очаг залегал на глубине 11 км под морским дном.

Первое землетрясение в Северо-Курильске ощутили силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.

Сахалин Северные Курилы землетрясения
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