Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто в Новороссийске

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в понедельник, что автодвижение в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой.

"Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", - написал Кравченко в своем канале в Мах.

Ранее в понедельник в Новороссийске была объявлена угроза атаки беспилотников.