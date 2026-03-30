"Почта России" в 2025 г. сократила чистый убыток на 9%, выручку - на 1,8%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Выручка АО "Почта России" в 2025 году по РСБУ составила 215 млрд рублей, что на 1,8% меньше, чем в 2024 году, говорится в отчетности компании.

В том числе, доходы от услуг почтовой связи составили 151,3 млрд рублей (снижение на 4,1%), от торговой деятельности - 24,3 млрд рублей (минус 3,3%), от денежного посредничества - 8,1 млрд рублей (минус 8,5%), от прочей деятельности - 31,3 млрд рублей (рост на 15,1%).

Себестоимость снизилась на 1,4% - до 206,9 млрд рублей.

Убыток от продаж составил 14,7 млрд рублей, увеличившись на 16,6% по сравнению с 2024 годом.

Чистый убыток сократился на 9% - до 18,7 млрд рублей.

Сообщается также, что в 2025 году "Почта России" получила дивиденды от дочерних и зависимых обществ в размере 12,3 млрд рублей.