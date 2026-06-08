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Пассажиров поездов в сообщении с Крымом будут доставлять автобусами из-за остановки движения по ж/д

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пассажиров поездов в сообщении с Крымом будут доставлять автобусами из Керчи в Симферополь из-за приостановки движения по железной дороге, сообщила пресс-служба Минтранса республики.

"В связи с ударами украинских беспилотников временно приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь - Симферополь. Пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 будут доставляется из Керчи в Симферополь автобусами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что в связи с этим часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и поселке Советский сняли с маршрутов и направили для перевозки пассажиров.

Движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено в ночь на понедельник. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда Москва - Симферополь, погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.

По данным оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс", всех пассажиров поездов на территории Крыма эвакуировали на автобусах. В направлении Крыма приостановили движение пяти поездов, из Крыма - трех.

Крым
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