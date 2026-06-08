Перебои с подачей воды возникли в части Белгорода

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Белгородский областной водоканал информирует о перебоях с водоснабжением в одном из районов Белгорода.

"В связи с большим разбором воды в выходные дни, а также после отключения электроэнергии на объектах водоканала в Белгороде критично снизился уровень в резервуарах, из которых вода подается жителям Харьковской горы. На данный момент абоненты ощущают снижение давления, что особенно остро ощущается на верхних этажах многоквартирных домов", - говорится в сообщении, размещенном в канале "Белоблводоканала" в Мах.

По информации предприятия, в настоящее время резервуары наполняют водой, чтобы подать ее жителям. "Наполнение будет продолжаться в течение дня. Ситуация находится на контроле специалистов", - уточняет водоканал.

На время наполнения системы организовали подвоз воды по нескольким адресам, а также в социальные учреждения и по заявкам жителей.

Как сообщалось ранее, 7 июня в Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии, что повлекло за собой остановку объектов "Белоблводоканала". В результате возникли перебои с водоснабжением в части города. Электроснабжение оперативно восстановлено.