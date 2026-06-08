Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ в Запорожской области
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о срыве попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в Запорожской области.
"Разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Восток" выявил попытку скрытного выдвижения штурмовых групп противника в Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.
По данным Минобороны РФ, используя ударные аппараты различного типа, подразделения войск беспилотных систем уничтожили военнослужащих ВСУ.
"Боевая работа расчетов БПЛА сорвала попытку выдвижения штурмовых групп ВСУ на данном участке ответственности группировки войск "Восток"", - сказано в сообщении.