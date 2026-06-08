Экс-глава правления Арксбанка осуждена на четыре года за растрату 4,6 млрд руб.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии экс-председателя правления Арксбанка Дину Пахомову, признанную виновной в растрате средств банка, сообщила столичная прокуратура в понедельник.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Также суд на три года лишил Пахомову права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях.

"Гражданский иск представителя ГК "Агентство по страхованию вкладов" на сумму более 4,6 млрд рублей удовлетворен в полном объеме", - добавили в прокуратуре.

Бывший топ-менеджер банка признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

"Установлено, что не позднее июля 2016 года, в преддверии отзыва у находившегося в Москве АО "Арксбанк" лицензии на осуществление банковских операций, председатель правления банка Пахомова, действуя в составе организованной группы и используя свое служебное положение, совершила растрату активов банка более чем на 4,6 млрд рублей", - сообщили в прокуратуре.

Пахомова обеспечила обмен векселей на на ничем не обеспеченные финансовые обязательства организаций, "фактически не осуществляющих экономическую деятельность, а также зачисления облигаций на счет кипрской компании в иностранном депозитарии".

Уголовное дело в отношении других участников организованной группы выделено в отдельное производство.