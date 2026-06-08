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Минобороны РФ заявило об уничтожении с утра понедельника 124 украинских дронов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военные с утра понедельника сбили 124 украинских дрона, в том числе над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ.

По информации министерства, с 8:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО украинские беспилотники перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями.

Украинские дроны также нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что в ночь на понедельник военные сбили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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