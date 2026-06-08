Поиск

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением обстановки в сфере безопасности.

"В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации. Находящимся в Израиле российским гражданам - сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей относительно мер безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.

Как отметили в посольстве, сведений о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля, в настоящее время нет.

Также россиян, находящихся в Израиле, призвали следить за сообщениями посольства России в Тель-Авиве в соцсетях на фоне крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока.

По имеющейся информации, международный аэропорт Бен-Гурион продолжает осуществлять приём и отправку гражданских рейсов.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что туроператоры не отправляют в Израиль и Иран туристов, так как продолжает действовать рекомендация Минэкономразвития о нежелательности организации туров в эти страны.

Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

 Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

Суд в Москве заочно приговорил Ходорковского к 10 годам за фейки об армии РФ

Песков заявил, что в Крыму работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей

Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

 Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

 Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

 Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

Сеть АЗС "Атан" частично возобновила свободную продажу АИ-92 в Севастополе

 Сеть АЗС "Атан" частично возобновила свободную продажу АИ-92 в Севастополе

ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

НКХП работает в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск

Возгорание на территории перевалочного комплекса произошло в Новороссийске из-за атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9806 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2536 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов