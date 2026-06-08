Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением обстановки в сфере безопасности.

"В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации. Находящимся в Израиле российским гражданам - сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей относительно мер безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.

Как отметили в посольстве, сведений о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля, в настоящее время нет.

Также россиян, находящихся в Израиле, призвали следить за сообщениями посольства России в Тель-Авиве в соцсетях на фоне крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока.

По имеющейся информации, международный аэропорт Бен-Гурион продолжает осуществлять приём и отправку гражданских рейсов.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что туроператоры не отправляют в Израиль и Иран туристов, так как продолжает действовать рекомендация Минэкономразвития о нежелательности организации туров в эти страны.