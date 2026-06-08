В Иране приостановили выполнение авиарейсов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В связи с закрытием воздушного пространства над западной частью Ирана авиационные власти отменили все авиаперелеты, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

"В связи с публикацией официального заявления Организации гражданской авиации о закрытии воздушного пространства над западной частью страны все полеты из аэропортов по всей стране отменены", - пишет агентство.

Ранее Иран и Израиль вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп в свою очередь призывал стороны немедленно прекратить огонь.