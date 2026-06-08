Кабмин сможет вводить санкции за неисполнение договоров на постройку крупнотоннажных судов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2026 году предлагает закрепить за собой право устанавливать особенности применения финансовых санкций и других мер ответственности за неисполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до 1 января 2022 г.

Норма включена в законопроект о совершенствовании бюджетного законодательства (№1254383-8), документ внесен в Госдуму правительством и опубликован в электронной базе данных парламента в понедельник.

"В 2026 году правительством РФ могут быть установлены особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до 1 января 2022 года", - говорится в поправке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.