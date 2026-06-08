Победителей ТЭФИ-2026 в развлекательном вещании наградили в Москве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Победители национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ-2026 в категории "Развлекательное вещание" определены и награждены на торжественной церемонии в технопарке НТВ в Москве в понедельник.

"Дорогие коллеги, я прекрасно понимаю, что вам очень сложно делать развлекательные программы в такое, в общем, непростое время. Мы все помним период 2022-го года, когда развлекательные программы практически исчезли с телевизионных экранов. Потом они начали возвращаться, вы искали правильную интонацию. (...) Вы говорите со всех телеэкранов на ваших каналах, что жизнь прекрасна, и людям на самом деле это сегодня очень важно", - сказал президент Академии российского телевидения (АРТ) Михаил Швыдкой в начале церемонии.

С этого года обладатель ТЭФИ в каждой номинации определяется не заранее, а присутствующим в зале жюри из 16 членов АРТ прямо во время церемонии. В середине дня в понедельник таким образом прошло голосование и награждение лауреатов в 18 номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание".

Победители в категории развлекательного вещания были определены в 20 номинациях.

В номинации "Главное событие телевизионного сезона" победил "Концерт Победы у Московского Кремля" на "России-1" (производитель: Телеканал "Россия" (ВГТРК) и ООО "Русское Концертное Агентство").

Победителем в номинации "Легендарные телевизионные программы" стало "Следствие вели...." на НТВ (производитель: ООО "Версия. Библиотека прав"). Получая награду, актер театра и кино, легендарный бессменный ведущий программы Леонид Каневский поблагодарил команду проекта и сказал: "Мы работаем 20 лет, и ни разу не поссорились".

В номинации "Трансляция культурного события" победили "Алые Паруса-2025" на канале "Петербург - 5 канал" (производство - "Телерадиокомпания "Петербург").

Программа "Малахов" на "России-1" второй год подряд стала победителем в номинации "Развлекательное ток-шоу". Также второй год подряд в номинации "Интервьюер" победительницей объявлена Дарья Златопольская с программой "Белая студия" на "России-К" ("М-Продакшн" по заказу ВГТРК).

Программа "Ну-ка, все вместе!" на "России-1" (ВГТРК) (производитель: АО "Вайт Медиа") второй год подряд забирает "Орфея" в номинации "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма".

В номинации "Реалити-шоу" победитель второй год подряд - "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" на ТНТ (производство ООО "Ген Продакшн"). Программа "Шоу Воли" стала победителем в номинации "Развлекательное ток-шоу выходного дня" на ТНТ (производитель: ООО "Ген Продакшн"). Ведущим обоих программ является Павел Воля.

Также второй год подряд программа "Маска" на НТВ (производитель: АО "ВайТ Медиа") победила в номинации "Развлекательное звёздное шоу прайм-тайма".

В номинации "Утренняя ежедневная программа" победителем впервые за 24 года своего существования стала передача "Утро России" на "России-1" (производство: ВГТРК).

Лучшей юмористической программой по итогам голосования жюри стала "Однажды в России" на ТНТ (производство Norm продакшн для Comedy Club Production).

В номинации "Телеигра/телевикторина" победила телевизионный долгожитель - "Своя Игра" на НТВ (производитель ООО "2В МЕДИА").

В номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" победила ведущая шоу "Голос" на Первом канале Яна Чурикова.

Народный артист России Николай Цискаридзе, который ведёт передачу "Сегодня вечером" на Первом канале (производство студии "Красный квадрат"), стал обладателем статуэтки "Орфея" в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу". Предыдущую ТЭФИ он получил в той же номинации за ту же программу в 2023 году.

Сразу четыре передачи стали победителями в номинации "Программа о путешествиях": "Поедем, поедим!" на НТВ (производитель - АО "Телекомпания НТВ"), "Жизнь других" на Первом канале (производитель - ООО "Фабрика культуры"), "Формула еды" на "России-1" (ООО "М-Продакшн" по заказу телеканала "Россия" (ВГТРК)) и "Невероятно интересные истории" на РЕН ТВ (ООО "Объединенные медиа. Креатив энд продакшн хаус"). Голоса жюри разделились поровну между этими финалистами. Без голосов осталась передача "100 мест, где поесть" на СТС, которая победила в прошлом году.

Победителем в номинации "Программа "Образ жизни" стала передача "ПроСТО кухня", которая уже десять лет рассказывает зрителям о том, как приготовить блюдо, порция которого стоит не больше ста рублей (ООО "Шоу продакшн", канал вещания - СТС).

В номинации "Просветительская программа" в этом сезоне победила передача "Однажды с Сергеем Майоровым" (ООО "Май фильм", канал вещания НТВ).

В номинации "Программа для детей" победителем стала "Умницы и умники" (ООО "Студия Юрия Вяземского "Образ - ТВ", канал вещания: Первый канал).

Программа "Суперниндзя" на СТС (производитель ООО "Шоу Продакшн") стала лучшей в номинации "Спортивно-развлекательное шоу".

В номинации "Развлекательное шоу детских талантов прайм-тайма" второй год подряд побеждает Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица" на "России-1" (ВГТРК) (производство "М-продакшн").

Состав жюри меняется в зависимости от категории ТЭФИ. В категории "Развлекательное телевидение" в состав жюри вошли, в частности, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, заместитель гендиректора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, телеведущий и телепродюсер Валдис Пельш, директор дирекции продюсирования РЕН ТВ Екатерина Авалиани, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев.

Вручение в этом году церемонии награждения победителей ТЭФИ проходит два дня - 8 и 9 июня. В понедельник в двух категориях: днём - "Информационное и общественно-политическое вещание" (18 номинаций), вечером - "Развлекательное вещание" (20 номинаций), а во вторник - в категории "Сериалы" (14 номинаций). Всего премия вручается в 52 номинациях.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года. Победители награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

После 2019 года премия неоднократно переносилась и состоялась только в декабре 2023 года, с тех пор вручается в трёх категориях в течение двух дней. Ранее церемония ограничивалась одним вечером.