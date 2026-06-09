Названы лауреаты ТЭФИ-2026 в категории "Сериалы"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Победители национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ-2026 в категории "Сериалы" определены и награждены на торжественной церемонии в технопарке НТВ в Москве во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".

Статуэтки "Орфея" во вторник вручались в 14 номинациях.

Лучшим режиссером сериала по итогам голосования жюри стал Петр Тодоровский за "Подслушано в Рыбинске" на НТВ (производитель "Киностудия "1-2-3 Продакшн"). Тодоровский вместе с Иваном Барановым получили ТЭФИ за сценарий сериала, а сам сериал был отмечен как лучший комедийный.

Сериал "Хроники русской революции" на "России-1" (производство - телеканал "Россия", ООО "Черно-белое кино") получил ТЭФИ как лучший исторический. Также статуэтки "Орфея" достались оператору сериала Андрею Найденову и команде продюсеров, в которую вошли первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, продюсеры Эдуард Илоян, Олеся Гидрат и предприниматель Алишер Усманов.

Лучшим актером сериала стал заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий за роль в сериале "Улица Шекспира" на Первом канале (производство - продюсерская компания "Среда" эксклюзивно для Okko). Ректор школы студим МХАТ Золотовицкий умер 14 января этого года в возрасте 64 лет.

Лучшей актрисой сериала стала народная артистка РФ Мария Аронова за роль в сериале "Праздники" (3 сезон) на ТНТ (производитель: Киностудия "1-2-3 Продакшн" и продюсерская компания Russian Code).

Лучшим актером второго плана назван Алексей Гуськов за роль в сериале "Атом" на "России-1" (производитель: телеканал "Россия", ООО "Кинокомпания Перевал" при поддержке АНО "ИРИ" и Фонда "Атом"), а лучшей актрисой второго плана - его партнёрша по сериалу Ольга Сутулова.

Лучшим драматическим сериалом названа "Любовь Советского союза" (производитель - АО "Дирекция кино" по заказу АО "Первый канал").

Лучшим детективным сериалом по итогам голосования жюри был признан "Первый отдел" (четвертый сезон) на НТВ (производитель ООО "Триикс Медиа").

Победителем в номинации "Мелодраматический сериал" стал 12-й сезон сериала "Склифосовский" на "России-1" (ВГТРК) (производство - телеканал "Россия" (ВГТРК), кинокомпании "Русское").

В номинации "Телефильм или мини-сериал (до четырех серий) победил "Дорогой Вилли" на РЕН ТВ (производитель: "Формат ТВ", "Студия ЧеховЪ", РЕН ТВ, Kion, Premier при поддержке АНО "ИРИ").

С этого года лауреаты ТЭФИ определяются открытым голосованием присутствующего в зале жюри после оглашения списка финалистов в той или иной номинации. В состав сериальной категории жюри вошло 17 членов Академии российского телевидения, в том числе медиаменеджер Александр Акопов, гендиректор "Газпром-медиа" Александр Жаров, его заместитель Тина Канделаки, директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, исполнительный продюсер РЕН ТВ Анатолий Тупицын, гендиректор телеканала "Домашний" Марина Хрипунова.

В этом году церемония награждения победителей ТЭФИ проходит два дня - 8 и 9 июня. В понедельник ТЭФИ были вручены в двух категориях: днём - "Информационное и общественно-политическое вещание" (18 номинаций), вечером - "Развлекательное вещание" (20 номинаций). Всего премия вручается в 52 номинациях.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года. Победители награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

После 2019 года премия неоднократно переносилась и состоялась только в декабре 2023 года, с тех пор вручается в трёх категориях в течение двух дней. Ранее церемония ограничивалась одним вечером.