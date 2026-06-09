Мост на границе Херсонской области и Крыма вновь поврежден в результате атаки БПЛА

Движение по мосту остановлено

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мост в Чонгаре (Херсонская область) на админгранице с Крымом вновь поврежден в результате атаки ВСУ, движение по нему остановлено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"В Чонгаре вновь повреждён мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Он призвал водителей пользоваться двумя другими автомобильными пунктами пропуска на границе с Крымом.

Губернатор отметил, что на подлете к мосту мобильные огневые группы сбили 20 украинских дронов.

"Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей", - добавил он.

7 июня Сальдо сообщил, что мостовое полотно повреждено в результате атаки дрона ВСУ в Чонгаре, из-за чего приостановлено движение через пункт пропуска "Джанкой" на админгранице с Крымом. Водителям предложили поехать через два других автомобильных пункта пропуска - "Армянск" и "Перекоп".

В понедельник Сальдо сообщил о возобновлении движения по мосту в реверсивном режиме.