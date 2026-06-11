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ВСУ атаковали три моста в Херсонской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали три моста на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в четверг.

"Ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп - Армянск, а также мост в районе населённого пункта Ставки", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По предварительным данным, есть повреждения, ведется обследование конструкций. О движении транспорта и сроках восстановления губернатор пообещал сообщить позднее.

По словам Сальдо, за ночь над регионом уничтожили 45 ударных дронов.

В ночь на среду губернатор сообщил об атаке на мост между Геническом и Арабатской стрелкой, движение по нему осуществляется в реверсивном режиме. Во вторник губернатор объявил о повреждении моста в Чонгаре - на административной границе с Крымом. Движение по нему было перекрыто.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
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