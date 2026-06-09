Поезда в сообщении с Крымом со вторника идут в обычном режиме

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Поезда в Крым со вторника будут идти до обычных конечных станций, из Крыма - стартовать с начальных станций, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Сегодня, 9 июня, все поезда из Крыма планируются с начальных станций маршрута и по расписанию. Все поезда в Крым будут идти до своих обычных конечных станций", - говорится в канале компании в Max.

По данным ГСЭ, на 10:00 по московскому времени с опозданием следуют семь составов из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск. Время задержки - от 1 до 9 часов. График движения нарушен из-за атаки БПЛА в ночь на понедельник.

Как сообщалось, в ночь на 8 июня было приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования в Крыму. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда Москва - Симферополь, погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.

В Минтрансе республики утром в понедельник заявили, что пассажиров поездов в сообщении с Крымом будут доставлять автобусами из Керчи в Симферополь.