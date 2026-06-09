КС потребовал прояснить сроки подачи иска к продавцу некачественного товара без гарантии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ потребовал от законодателя устранить неопределенность в сроках предъявления претензий к продавцу некачественного товара без гарантии и срока годности.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке положений статьи 1, 12 и 477 Гражданского кодекса РФ стала жалоба Надии Батраковой.

29 июня 2020 года Батракова купила нежилое помещение в Астрахани более чем за 5 млн рублей, получила его в тот же день, переход права собственности был зарегистрирован несколько дней спустя.

Позднее она обнаружила, что помещение систематически затапливается сточными, канализационными и дождевыми водами. Ремонт не помог, и ей пришлось приостановить там предпринимательскую деятельность, о чем 1 июня 2022 года она уведомила Роспотребнадзор.

В марте 2023 года Батракова потребовала от продавца расторгнуть договор купли-продажи, не получила ответа и обратилась в суд. Районный суд иск удовлетворил, но в апелляции решение пересмотрели, указав, что заявительница обратилась к продавцу слишком поздно - истек предусмотренный пунктом 2 статьи 477 ГК РФ максимальный двухгодичный срок с заключения договора и передачи недвижимости.

КС РФ счел эту норму неконституционной, так как она не дает определить, возможно ли предъявить иск в связи с недостатками товара, обнаруженными в оговоренный ею срок, за его пределами.

КС пояснил, что на случай, если у товара нет срока годности или гарантии, ГК ввел понятие разумного - но в пределах двух лет - срока, когда обнаружение скрытых недостатков позволяет возложить последствия на продавца. Так как два года указаны в качестве максимального предела, определение "разумности" срока в большей степени остается на усмотрение суда в конкретном споре.

Конституционный суд констатировал, что в судебной практике сформировался неоднородный подход: в подобных случаях либо указывают, что два года отведены на выявление проблем и покупатель может подать иск позднее, если сумеет доказать, что обнаружил недостатки в упомянутый период, либо срок предъявления претензий к продавцу ограничивают двумя годами со дня передачи товара, что и было применено в деле заявительницы.

КС указал, что именно в момент обнаружения скрытых недостатков покупатель понимает, что его права были нарушены, и, согласно нормам ГК, если законом не установлено иное, отсчитывать срок исковой давности следует с этого момента. Ничто в содержании ни пункта 2 статьи 477 ГК, ни какой-либо другой нормы само по себе не говорит о возможности по сути подменить установленным им сроком срок исковой давности, когда речь идет о некачественном товаре, отметил КС.

Тем не менее, с учетом трехгодичного общего срока исковой давности простое суммирование двух сроков может приблизиться к пяти годам, когда продавец будет находиться в состоянии неопределенности, обратил внимание КС, что также ведет к дисбалансу интересов покупателя и продавца, если презюмировать добросовестность последнего. С другой стороны, признал суд, если продавец знал о недостатках и не пытался исправить ситуацию, столь долгая неопределенность не нарушит этот баланс, так как будет следствием его поведения.

Покупателю же для сохранения баланса интересов сторон следует своевременно известить продавца о вскрывшихся проблемах, но пункт 2 статьи 477 ГК не отождествляет обнаружение недостатков с извещением. Само по себе выявление покупателем недостатков, не зафиксированных юридически, может оставлять открытым вопрос о том, когда они на самом деле обнаружились, указал КС. Эти обстоятельства добавляют неопределенности в регулирование, полагает суд.

Теперь законодатель должен внести необходимые изменения.

КС подчеркнул, что законодатель может предусмотреть обоснованные различия в зависимости от особенностей товара, состава сторон договора купли-продажи и иных обстоятельств для справедливости регулирования.

До этого момента требования, связанные с недостатками товара, обнаруженными в рамках срока из обжалуемой нормы, позволено предъявлять за его рамками в пределах срока исковой давности. Последний следует исчислять по правилам ГК после того, как недостатки были обнаружены. День обнаружения должен определяться с учетом дня извещения о них продавца, если не доказано иное. Если извещения нет или оно запоздало, бремя доказывания момента обнаружения недостатков в соответствующий срок возлагается на покупателя.

Производство по статьям 1 и 12 ГК РФ прекращено.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.