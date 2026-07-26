Минобороны РФ заявило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины в Киеве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованные в производстве БПЛА, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что ночью также поражены объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.