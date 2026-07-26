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Минобороны РФ заявило о поражении предприятий по производству беспилотников в Киеве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В ходе группового удара минувшей ночью в Киеве поражены предприятие по производству БПЛА и место сборки дронов, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. беспилотников различного типа, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Поражены в городе Киев: промышленное предприятие Киев ("Смарт интеллиджент систем"), осуществлявщее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БпЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что ночью также поражено "место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 "Scethe" ("Коса"), AQ-100 "Bayonet" ("Штык") и разведывательных RQ-100 "Scout" ("Скаут")".

В Минобороны РФ также сообщили, что в Одесской области в порту Черноморск ночью поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Минобороны РФ
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