Спасатели эвакуировали двух альпинистов со склона Эльбруса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии эвакуировали двух альпинистов из группы, запросившей о помощи на высоте 5,1 тыс. метров при спуске с седловины Эльбруса, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"Спасатели МЧС России спасли двух альпинистов, эвакуировали их вниз и передали медицинским работникам. Продолжаются поиски трех альпинистов", - говорится в канале ведомства в Max.

Ранее сообщалось, что в КБР запросила помощь зарегистрированная группа альпинистов, которые не смогли самостоятельно спуститься с седловины горы Эльбрус. В ночь на воскресенье спасатели обнаружили тела двух человек, они будут эвакуированы при наступлении благоприятных погодных условий.