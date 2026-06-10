Российские суды проанализируют, как ИИ влияет на формирование правовой среды

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов сообщил, что в России проводится анализ судебных дел, затрагивающих сферу ИИ для оценки его влияния на формирование правовой среды в целом.

"По моему поручению проводится масштабный анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. По большому счету, предстоит оценить его влияние на формирование всей правовой среды" , - сказал Краснов в ходе круглого стола в Минске по теме использования ИИ в уголовном судопроизводстве. Его слова приводят в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Результаты этой проверки планируется использовать в целях обеспечения единообразия судебной практики, а при необходимости и корректировки законодательства, отмечает пресс-служба.

Председатель ВС РФ подчеркнул, что важнейшим принципом цифровой трансформации правосудия должно оставаться усиление гарантий справедливости.

"Важно, чтобы цифровизация не только упрощала работу судей и сотрудников аппаратов, но и усиливала гарантии справедливости правосудия. В конечном счете ответственность за принятие итогового решения всегда остается за судьей", - подчеркнул Краснов.