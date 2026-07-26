Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус, четверых ищут

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - СУ СКР по Кабардино-Балкарии сообщило о смерти двух альпинистов, пытавшихся покорить Эльбрус, продолжаются поиски еще четверых.

"По предварительным данным, 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли. В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее республиканский главк МЧС России информировал, что к альпинистам выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.