Поиск

Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус, четверых ищут

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - СУ СКР по Кабардино-Балкарии сообщило о смерти двух альпинистов, пытавшихся покорить Эльбрус, продолжаются поиски еще четверых.

"По предварительным данным, 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли. В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее республиканский главк МЧС России информировал, что к альпинистам выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Кабардино-Балкария Эльбрус альпинисты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус, четверых ищут

Почти 30 поездов задерживаются из-за непогоды в Ростовской области

В Кремле назвали позицию Токаева по Украине последовательной

Что произошло за день: суббота, 25 июля

Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить украинский конфликт, подробно рассказав о ходе СВО

Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана

 Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана

Военные РФ заявили о поражении четырех украинских сухогрузов, двух десантных катеров и балкера

Число погибших из-за удара по турбазам в Запорожской области возросло до 12

Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года

 Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года

Новак заявил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3330 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10742 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов