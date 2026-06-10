Песков не стал раскрывать детали расследования подрыва автомобиля в Балашихе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что в связи с произошедшим накануне подрывом автомобиля в подмосковной Балашихе ведется расследование, детали не подлежат огласке.

"Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва: да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведётся. Конечно же, это вопрос наших специальных служб", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что в результате подрыва автомобиля в Балашихе накануне погиб высокопоставленный представитель Минобороны РФ, а сам подрыв был организован украинским силами.

Во вторник утром СКР сообщил, что в подмосковной Балашихе подорван автомобиль BMW, его водитель скончался.