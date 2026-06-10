Закон о новом формате должности бизнес-омбудсмена принят Госдумой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о модернизации института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Закон уточняет определение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей как лица, осуществляющего свою деятельность в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления должностными лицами.

Законом финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности такого уполномоченного возлагается на автономную некоммерческую организацию, одним из учредителей которой является РФ. При этом определение такой автономной некоммерческой организации осуществляется решением президента России, указывается в законе.

Также предусматривается, что финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности уполномоченного осуществляется автономной некоммерческой организацией ежегодно за счет средств федерального бюджета.

Также законом уточняются требования лицу, назначаемому на должность уполномоченного: он не вправе быть сенатором, депутатом Госдумы, депутатом законодательного органа субъекта РФ.

Инициативой также предусматривается, что уполномоченный является председателем наблюдательного совета (высшего органа управления) автономной некоммерческой организации, обеспечивающей его деятельность.

Такие изменения позволят осуществлять более гибкое оперативное взаимодействие уполномоченного с субъектами предпринимательской деятельности, повысят качество контроля уполномоченного за соблюдением их прав и законных интересов, а также обеспечат быстрое реагирование на запросы предпринимательского сообщества, говорится в пояснительной записке.

Авторами закона стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и председатель комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который при этом сохранит должность президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Песков напомнил, что в ходе встреч Владимира Путина с Шохиным прозвучала важная инициатива по институту уполномоченного по правам предпринимателей - сменить формат этой должности. "С тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно было сказано на беседе, больше общественно-государственного института", - сказал представитель Кремля.

Володин отметил, что положительно оценивает кандидатуру Шохина на пост омбудсмена.

"Александра Николаевича мы знаем, он профессиональный, подготовленный человек. Работал в Государственной думе длительное время, был одним из руководителей Государственной думы. У него есть опыт работы в правительстве. Знаю его в роли и в должности одного из руководителей Высшей школы экономики. Это тоже добавляет, и авторитет его, кругозор расширяет. Хорошо, когда такие люди будут стоять на защите интересов бизнеса. Он очень толерантный человек, умеет вести диалог - это тоже важно. Поэтому надеемся, что с его приходом на эту должность у нас будут еще более эффективно выстраиваться отношения с бизнес-сообществом. Он их будет укреплять, цементировать. Мы с ним в коммуникациях", - сказал Володин журналистам в среду.