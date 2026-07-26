Почти 30 поездов задерживаются из-за непогоды в Ростовской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов произошло в Ростове-на-Дону из-за сильного дождя и ураганного ветра, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В результате на время от 30 минут до четырех часов задерживаются 27 поездов. В их числе: N233 Новороссийск - Москва, N155 Анапа - Москва, N479 Сухум - Санкт-Петербург, N251 Владикавказ - Санкт-Петербург, N197 Адлер - Москва, N240 Ростов - Дербент, N808 Ростов - Аэропорт Сочи, N240 Ростов - Дербент, N304 Москва - Сухум, N360 Калининград - Адлер, N146 Москва - Назрань, N34 Москва - Владикавказ, N578 Челябинск - Сириуc, N8 Санкт-Петербург - Керчь, N154 Москва - Ростов, N504 Уфа - Анапа, N548 Белгород - Сириус, N218 Москва - Анапа, N156 Москва - Анапа, N50 Санкт-Петербург - Кисловодск, N110 Москва - Анапа, N38 Нижний Новгород - Сириус, N126 Москва - Новороссийск, N490 Минск - Анапа, N36 Санкт-Петербург - Адлер, N180 Санкт-Петербург - Керчь, N290 Екатеринбург - Анапа.

Ранее сообщалось о перебоях электроснабжения в 15 городах и районах Ростовской области.