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В Кремле назвали позицию Токаева по Украине последовательной

Но это не значит, что в Москве с ней согласны, добавил Песков

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывал свою позицию по украинской проблематике, она последовательная, но это не значит, что Россия с ней согласна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник", - сказал Песков в интервью " Российской газете".

В субботу Токаев на встрече в Омске с президентом РФ Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.

"Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию", - заявил Песков, добавив, что Россия будет доносить до партнеров свою позицию.

Россия Дмитрий Песков Казахстан Касым-Жомарт Токаев Украина
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