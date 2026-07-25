В Кремле назвали позицию Токаева по Украине последовательной

Но это не значит, что в Москве с ней согласны, добавил Песков

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывал свою позицию по украинской проблематике, она последовательная, но это не значит, что Россия с ней согласна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник", - сказал Песков в интервью " Российской газете".

В субботу Токаев на встрече в Омске с президентом РФ Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.

"Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию", - заявил Песков, добавив, что Россия будет доносить до партнеров свою позицию.