Поиск

РФ привлекла 3,3 млрд руб. иностранных инвестиций по "золотым визам" за 2,5 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия за 2,5 года привлекла 3,3 млрд рублей инвестиций по "золотым визам", только за первое полугодие 2026 года количество заявок на их получение сравнялось с показателями всего 2025 года, сообщила директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Анастасия Золотухина.

"Для большинства иностранцев первое знакомство с Россией, конечно, во многом начинается с туристической поездки. И только следующим шагом уже становится процесс принятия решения, задержаться ли ему здесь и обосноваться ли здесь с семьей. Наибольшей детализации достиг механизм "золотых виз" для иностранных инвесторов, реализуемый Минэкономразвития России с начала 2024 года. За два с половиной года действия механизма иностранные инвесторы вложили в российскую экономику 3,3 млрд рублей", - рассказала она на сессии международного туристического форума "Путешествуй!".

Как отметила Золотухина, процесс подачи заявки на "золотую визу" простой, а рассмотрение занимает примерно месяц.

По данным министерства, самой популярной категорией стали инвестиции в российское юридическое лицо: одобрено 23 заявки, общая сумма вложений - 2,2 млрд рублей. На втором месте - регистрация собственного юридического лица в РФ (восемь заявок одобрено, 384 млн рублей - сумма инвестиций), затем покупка недвижимости (три заявки одобрено) и инвестиции в социально значимые проекты (одна заявка одобрена, 15 млн рублей).

Золотухина напомнила, что в России выстроена система из нескольких программ, позволяющих иностранцам, в зависимости от их целей, легально остаться в стране для постоянного проживания. Благодаря им за последние 20 лет в Россию переехали более 1,2 млн человек.

Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 10 июня

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса и пешеходов в Екатеринбурге

 Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса и пешеходов в Екатеринбурге

Осуждены 17 фигурантов дела о "шариатском патруле" в Кабардино-Балкарии

 Осуждены 17 фигурантов дела о "шариатском патруле" в Кабардино-Балкарии

Три фрагмента поврежденного полотна спасены из атакованного БПЛА музея-панорамы в Севастополе

Воздушно-космические силы России возглавил Александр Чайко

Roblox разблокировали в России

 Roblox разблокировали в России

Атакованный дронами колледж в Старобельске планируют восстановить

Пожар в здании панорамы в Севастополе локализован на площади 600 кв. метров

Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

 Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

Путин поручил усилить безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9843 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2579 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов