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Перевозку организованных групп детей запретили в Запорожской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Запорожской области ввели запрет на перевозку организованных групп детей по дорогам региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в среду.

"Решением штаба обороны Запорожской области с 10 июня до особого распоряжения введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Он уточнил, что решение принято в связи с текущей оперативной обстановкой, чтобы обеспечить безопасность детей и предотвратить последствия возможных атак. Решение распространяется в том числе и на федеральную трассу "Новороссия".

"Временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, направляемых для прохождения лечения в случае угрозы жизни либо ухудшения состояния здоровья", - добавил губернатор.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км. Трасса является альтернативным сухопутным маршрутом на Крымский полуостров - легковым автомобилям и автобусам также разрешается проезжать по Крымскому мосту с обязательным прохождением досмотра перед въездом на мост.

Запорожская область дети перевозки
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