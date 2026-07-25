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Военные РФ заявили о поражении четырех украинских сухогрузов, двух десантных катеров и балкера

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня Вооруженными Силами РФ продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Как заявили военные, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

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Отмечается, что в порту Черноморска поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения.

Ведомство сообщило, что в порту Николаева поражены сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

"На переходе морем поражены: морское судно типа "балкер", три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты Черноморск и Одесса, а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Черноморск Николаев Одесса
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