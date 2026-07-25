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Токаев отметил, что Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия вышла на первое место среди инвесторов в экономику Казахстана, объем российских инвестиций достиг практически $30 млрд, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы являемся очень крупными торговыми партнерами. В 2025 году объем торговли составил около 28 млрд долларов, причем тенденция этого года крайне положительная. В сравнении с 5 месяцами 2025 года эти 5 месяцев показали хороший рост взаимной торговли. Что касается инвестиций, то Россия выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объем инвестиций достиг практически 30 млрд долларов", - сказал он в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске.

Цитаты Токаева распространила его пресс-служба.

Он отметил, что обоюдными усилиями был подобран пул из 177 перспективных промышленных проектов, из них 122 проекта уже реализованы.

"А общий объем этих 177 проектов составляет 53 млрд долларов. Это значительный объем, учитывая непростые геополитические условия нынешнего времени", - сказал Токаев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Россия Владимир Путин Омск
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