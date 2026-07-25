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Что произошло за день: суббота, 25 июля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить конфликт РФ и Украины и вернуться к стамбульской формуле урегулирования. Путин отреагировал на это предложение, подробно рассказав своему коллеге о ходе СВО, сообщил Дмитрий Песков. С учетом позиции Киева заморозка конфликта невозможна, сказал пресс-секретарь президента РФ.

- Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. При этом, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка". Он отметил, что говорить о том, что рынок топлива в стране в полном объеме стабилизировался, пока нельзя, но для нормализации ситуации делается все необходимое.

- В Екатеринбурге временно приостанавливалась работа логистического объекта Wildberries. Как сообщили в компании, проводилась плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности: утром была отражена попытка атаки БПЛА на Свердловскую область. В настоящее время логистический комплекс работает в штатном режиме.

- В Бельгии в верховном главнокомандовании НАТО задержали шпионку. Стажерку, гражданку Канады китайского происхождения, подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и в участии в преступной организации.

- Во Франции поставлен антирекорд по лесным пожарам. Они опустошили в стране 69 473 га, превысив показатели 2022 года, когда от огня пострадали 66 300 га.

- ЮНЕСКО внесла в список Всемирного наследия скальные мечети казахстанского Мангистау. Такое решение принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в Пусане.

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