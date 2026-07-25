Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить украинский конфликт, подробно рассказав о ходе СВО

Песков в связи с предложением Токаева о заморозке украинского конфликта заявил, что с учетом позиции Киева она невозможна

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, (отреагировал - ИФ). Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, как президент РФ в ходе беседы отреагировал на соответствующее предложение Токаева.

При этом Песков отметил, что с учетом позиции Киева "как таковая заморозка невозможна". "Для нас есть главное условие - мы должны достичь своих целей", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИДе РФ два года назад. "Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске с лидером РФ Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.

"Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - сказал Токаев на встрече с Путиным в Омске.