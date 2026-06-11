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НКО смогут подтверждать свои страницы в соцсетях через Госуслуги

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает дать возможность НКО подтверждать свои страницы в социальных сетях через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов в среду.

"Все НКО при желании смогут верифицировать свои страницы в соцсетях через Госуслуги. Проект документа, которым предлагается утвердить правила такого подтверждения страницы, размещён для общественного обсуждения", - говорится в комментарии пресс-службы Минцифры.

"Подтвердить персональную страницу в качестве официальной НКО сможет с 1 сентября 2026 года. Минцифры готово оказать методическую поддержку НКО при прохождении процедуры подтверждения", - отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что для того, чтобы верифицировать свою страницу, НКО регистрируется на Госуслугах и выполняет требования, установленные соцсетью, после чего страница получает специальную отметку, подтверждающую ее официальный статус.

"Подтверждение персональных страниц НКО через Госуслуги позволит пользователям соцсетей получать достоверную информацию о деятельности НКО. Это минимизирует риски, связанные с использованием фейковых страниц мошенниками", - подчеркнули в Минцифры.

Минцифры НКО соцсети подтверждение Госуслуги
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