Женщина ранена в Севастополе, где было сбито более 30 дронов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о последствиях двух массированных атак беспилотников ВСУ, есть пострадавшая и повреждения в жилом секторе.

"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью отразили две массированные атаки ВСУ. Сбито 33 БПЛА. В результате падения осколков пострадала женщина, у неё осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице", - написал Развожаев в своем канале в Мах в четверг.

По его данным, спасательные службы зафиксировали точечные повреждения в восьми многоквартирных домах. Жители сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также повреждены пять частных домов в разных районах города, где осколками пробило крыши, повреждены стены и фасады.

Кроме того, повреждены четыре автомобиля, а в кафе взрывной волной выбило стекла.

Развожаев также проинформировал, что из-за падения частей сбитых беспилотников произошло пять возгораний. Осколками была повреждена газовая труба.