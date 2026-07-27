Водопроводную воду в Тюмени начали дополнительно хлорировать

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Дополнительное хлорирование питьевой воды начали в Тюмени, сообщило в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

"С учетом того, что уровень воды в реке Тура продолжает повышаться, с профилактической целью введено гиперхлорирование питьевой воды, подаваемой населению", - говорится в сообщении.

Управление проинформировало, что по состоянию на 27 июля "вода в резервуаре чистой воды, в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности, в том числе по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям".

"Сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус), с тенденцией снижению с 5 баллов до 3 баллов", - говорится в сообщении.

Санврачи также отметили, что по их данным уровень инфекционной заболеваемости в Тюмени находится в пределах среднемноголетних значений.

Как сообщалось, ранее СКР возбудил уголовное дело из-за качества водопроводной воды в Тюмени.

В Тюмени в июле произошла гибель рыбы в реке Тура, также по городу распространился неприятный запах. В социальных сетях публикуются жалобы жителей на качество водопроводной воды.

Росводоканал отметил критическое снижение качества речной воды в городе.