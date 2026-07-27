Песков заявил об отсутствии каких-либо новых формул или предложений по украинскому урегулированию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Каких-либо новых конкретных предложений в рамках украинского урегулирования сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы информация относительно инициативы воздушного перемирия на Украине, которую, по сообщениям СМИ, собираются обсудить американская и украинские стороны.

По словам Пескова, "действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ".