Режим ЧС введен в границах поврежденных ударами БПЛА домов в Ростове-на-Дону

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных домов после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В администрации Ростова проведено заседание комиссии КЧС, принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов", - написал Слюсарь в своем канале в Max.

Он добавил, что в результате падения обломков БПЛА повреждено три многоквартирных дома, 17 частных домов, социальное учреждения, а также автомобили, кафе и складские помещения. Жители поврежденных многоквартирных домов были эвакуированы, 56 из них находятся в пункте временного размещения.

"В результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, щесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины - тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное (...) Людям оказывается вся необходимая помощь", - написал Слюсарь.

Губернатор добавил, что всего в ходе ночной атаки было сбито порядка 50 дронов. Помимо Ростова-на-Дону атаке подверглись Таганрог и четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

Ранее со ссылкой на губернатора сообщалось, что в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону погибли два человека, еще пятеро пострадали. Двое из них, в том числе подросток, в тяжелом состоянии.