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"АвтоВАЗ" планово ушел в летний корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа, информирует профсоюз в официальном канале в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось, во время летнего корпоративного отпуска компания направит более 370 млн рублей на проведение ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также на улучшение условий труда работников.

В общей сложности в период отпуска планируется выполнить более 13 тыс. задач суммарным объемом более 80 тыс. человеко-дней, важная часть которых связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut. В частности, запланирован монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и другие плановые мероприятия.

Отдельный объем работ ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда Lada, в том числе подготовку к выпуску в 2027 году Lada Granta, оснащенной автоматической трансмиссией (опция была утрачена из-за санкционного давления, в апреле 2024 года предприятие объявило о выпуске партии в 5 тыс. автомобилей Lada Granta, оснащенных классическим "автоматом" - ИФ).

В соответствии с планом производства на 2026 год, на "АвтоВАЗе" были установлены следующие сроки единого корпоративного отпуска: с 4 по 8 мая, с 27 июля по 16 августа, с 29 по 30 декабря. Позже дни единого корпоративного отпуска с 29-30 декабря были перенесены на 12-13 мая.

Производственный план на 2026 год утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке планировалось продать 370 тыс. (против 338,5 тыс. в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Еще 30 тыс. машин в "АвтоВАЗе" намерены были поставить в этом году на экспорт (20,7 тыс. в 2025 году).

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на ПМЭФ-2026 говорил "Интерфаксу", что в компании думают о корректировке производственного плана. Он отмечал, в частности, фактор экспортной составляющей, говоря о том, что на нее давит крепкий рубль.

АвтоВАЗ Максим Соколов
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