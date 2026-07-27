Здание производственного объекта частично повреждено в Таганроге от обломков БПЛА

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Здание производственного объекта частично повреждено в Таганроге из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

"В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта", - сказал Слюсарь.

По его словам, что пострадавших и возгорания нет. Информация будет уточняться.

Слюсарь добавил, что Ростовская область в понедельник подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было уничтожено порядка 50 БПЛА. Налет был совершен на города Ростов-на-Дону и Таганрог, а также четыре района области - Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский.