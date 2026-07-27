Число погибших при воздушной атаке на Ростовскую область возросло до пяти

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тела двух взрослых и ребенка обнаружили при разборе завалов многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, поврежденного в результате попадания БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере Max.

"Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими ещё три человека - двое взрослых и один ребёнок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА", - написал Слюсарь.

Общее количество жертв атаки достигло пяти.