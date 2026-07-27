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Единый инструмент для получения льгот запустят в РФ в пилотном режиме с 1 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сервис получения льгот с помощью карты "Мир" реализован на Едином портале муниципальных и государственных услуг (Госуслуги); с 1 августа он станет доступен в трёх пилотных регионах - Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан, заявили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"В личном кабинете на портале Госуслуг гражданин сможет выбрать карту "Мир" для получения социальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически "подтянется" из государственных систем и они будут сразу применяться при использовании карты. То есть гражданину не придется дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус", - сообщил Григоренко, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.

О запуске сервиса в пилотном режиме было объявлено на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник. Премьер поручил Григоренко держать этот вопрос на личном контроле.

"Надо держать на личном контроле апробацию, поскольку очень важно получить обратную связь от людей, и решение о масштабировании проекта принимать на основе их мнения", - сказал Мишустин.

Там уточнили, что сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам.

"В числе льгот - скидки в аптеках и магазинах, скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Пользователям сервиса в ходе ходе реализации пилотного проекта также станут доступны льготы на проезд в пассажирском транспорте", - сказали в аппарате.

Сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменяет их.

"Человек всегда сможет выбирать, как именно получать льготы - с помощью карты "Мир", по карте жителя или по бумажному удостоверению", - заверили в аппарате вице-премьера.

Сервис реализован на базе портала Госуслуги и платежной системы "Мир".

Госуслуги Дмитрий Григоренко
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