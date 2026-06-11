Вылет 17 рейсов задерживается в аэропорту Краснодара из-за вводившихся ограничений

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вылет 17 рейсов задерживается в международном аэропорту Краснодара в связи с ограничениями, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "ЮТэйр" следованием в аэропорты московского авиаузла, авиакомпании "Уральские авиалинии" в Челябинск, S7 в Новосибирск, "Аэрофлот" в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, "ЮТэйр" в Сургут и Санкт-Петербург.

Кроме того, задерживается вылет рейсов по международным направлениям: авиакомпаний Southwind в Анталью (Турция), "Азимут" в Ташкент (Узбекистан), "Ред Вингс" в Тбилиси (Грузия), "Аэрофлот" и "Победа" в Стамбул (Турция).

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Краснодара в среду вечером для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняты в четверг утром.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тыс. человек.