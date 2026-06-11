Два человека погибли в Запорожской области в результате украинских атак

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Запорожской области в результате атаки дрона со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

"В селе Новоукраинка Куйбышевского муниципального округа от осколочных ранений после атаки дрона в больнице скончались двое местных жителей - мужчины 1965 и 1974 года рождения", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По данным губернатора, за минувшие сутки в регионе пострадали семь человек. Мужчина ранен при атаке БПЛА в Васильевке. Еще пять взрослых и подросток пострадали в Днепрорудном в результате сброса боеприпаса с БПЛА во двор многоэтажек.

По словам Балицкого, в течение последних суток был нанесен удар по школе в Энергодаре, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в регионе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного в ночь на среду в результате украинских атак. Сейчас обесточенными остаются около 25% региона. По данным на утро среды без света были более 300 тыс. абонентов.